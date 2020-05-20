Водитель минской маршрутки без прав развозил пассажиров

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Маршрутное такси марки Mercedes-Benz следовало по улице Сухаревской. В движении водитель микроавтобуса совершил ряд нарушений.

По информации городской ГАИ, водитель был лишен права управления транспортными средствами.

 

 

Согласно КоАП, за управление транспортом, не имея на то права, предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения взыскания за такие же нарушения, влекут штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Эту категорию дел рассматривают суды.

В ГАИ напомнили, что в столице по 27 мая проходит комплексное профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на пресечение нарушений и предупреждение ДТП с участием маршрутного транспорта.
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Тэги: маршрутное такси бесправник Город: Минск

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