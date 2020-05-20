ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в мире

За последние 24 часа было зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом — самое большое число за один день с начала вспышки, заявил 20 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Представитель ВОЗ заявил , что пандемия преподнесла несколько уроков: «Расходы на здоровье — это не траты, а инвестиции. Жить в безопасном мире, где гарантировано здравоохранение для всех — это не просто правильный выбор; это разумный выбор».

По данным Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), чисо инфицированных в мире почти достигло 5 млн, умерли 325 тысяч человек, выздоровели 1,7 млн пациентов. В четверку лидеров по количеству жертв в мире входят США, Россия, Бразилия и Британия.

В Беларуси, по данным на 20 мая, 32 426 случаев COVID-19. Уже две недели прирост — более 900 инфицированных в день.