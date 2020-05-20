Академия наук создала межведомственную рабочую группу по преодолению коронавируса

В режиме видеоконферении 20 мая состоялось первое заседание Республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.

Как отметил председатель президиума НАН Владимир Гусаков, заседание рабочей группы — один из элементов общего взаимодействия ученых и медицинских работников. «Предварительно проведена серьезная подготовительная работа. Выполнен анализ развития ситуации в стране и мире. Актуализированы заделы ученых в области профилактики и лечения. Получены предложения профильных организаций по количественному составу и наполнению группы специалистами, учеными и практиками, работающими "на передовой". Мы отработали основные направления, деятельность по которым будет наиболее продуктивной. Рабочая группа должна стать коммуникационной площадкой для отработки научно-обоснованных предложений исходя из актуальной ситуации, новейших наработок отечественных и зарубежных экспертов», — заявил Гусаков.

К работе межведомственной группы планируется привлечение ведущих зарубежных ученых, отмечается в сообщении. «Национальная академия наук Беларуси сотрудничает с китайскими организациями различного профиля. Проведена серия переговоров с исследовательскими лабораториями КНР по совместной научно-производственной деятельности. В настоящее время формируется научный совет по коронавирусу при Международной ассоциации академий наук. Ряд академий наук уже прислали свои предложения по выработке комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях. Я разговаривал с президентом Российской академии наук. Мы обсудили широкий спектр совместной деятельности и договорились объединить наши усилия», — сказал Гусаков.

По информации пресс-службы НАН, межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 создана постановлением бюро президиума НАН от 18 мая. В нее вошло более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку.