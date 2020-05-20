Блогер Тихановский рассказал о планах после освобождения

Гомельский блогер Сергей Тихановский, которого 20 мая внезапно освободили из изолятора временного содержания (он был арестован в общей сложности на 45 суток), созвал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих планах.

Блогера задержали и поместили в ИВС 6 мая. Он не смог лично подать в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты, это сделала его супруга Светлана — руководитель инициативной группы. Но ЦИК не зарегистрировал инициативную группу. Тогда документы на регистрацию в качестве претендента в президенты Светлана Тихановская подала от своего имени, и ее группу 20 мая зарегистрировали. Муж стал руководителем инициативной группы.

«Для меня, честно, это был шок, когда я вышел сегодня из ИВС и узнал о ее регистрации. Мы будем с командой использовать все возможности избирательной кампании, чтобы встречаться с людьми по всей стране и доносить до них правду», — заявил Сергей Тихановский.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время власть в стране изменится. «Это наша страна, нас 9 миллионов, и мы боимся одного человека, диктатора? Наш лозунг "Стоп, таракан, но пасаран" родился после разговора с женщиной из Глубокого, рассказавшей сказку о таракане на встрече. Возможно, избирательная кампания пройдет под этим лозунгом», — сказал блогер.

По мнению Тихановского, нерегистрация его инициативной группы связана с тем, что он сильный потенциальный кандидат. Блогер призвал всех белорусов не бояться и верить в перемены.

Свое неожиданное освобождение из ИВС он связывает с тем, что были акции его поддержки, а арест не остался незамеченным общественностью, в том числе европейской. «30 суток "висит" на мне. Только начнутся какие-то волнения — опять "закроют" в ИВС», — считает Тихановский.

По мнению блогера, Александру Лукашенко не с чем идти на эти выборы.