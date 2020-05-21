Мощное землетрясение произошло в Средиземном море

В ночь на четверг, 21 мая, землетрясение магнитудой 5,9 (оценивается как разрушительное) было зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее греческого города Каламата.

По оперативным данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы. Его очаг находился на глубине немногим более 20 километров.

Ранее на этой неделе в китайской провинции Юньнань зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Тогда четыре человека погибли, еще 23 получили травмы.