Представитель правительства ФРГ назвал БелАЭС «внутренним вопросом» нашей страны

Германия приняла решение отказаться от атомной энергии, поэтому не станет агитировать никого из своих международных партнеров начинать или расширять использование данной технологии, заявил в интервью БелаПАН уполномоченный правительства ФРГ по отношениям со странами бывшего СССР Дирк Визе.

«Однако решение об используемых способах энергообеспечения — внутренний вопрос каждого государства, — подчеркнул он. — При этом мы понимаем опасения нашего партнера по ЕС Литвы и настаиваем на соблюдении самых высоких стандартов ядерной безопасности. Проведенные стресс-тесты показали, что строящийся реактор соответствует основным требованиям МАГАТЭ по безопасности».

По словам Визе, необходимо «оперативно прояснить открытые вопросы по реализации полученных рекомендаций в национальном плане действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС».

«Я уверен, что Минску и Вильнюсу удастся решить оставшиеся вопросы путем прямых переговоров или при посредничестве Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности», — сказал Визе.