В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Российские депутаты предложили ввести уголовную ответственность до семи лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Криптобизнес раскритиковал поправки и пригрозил уходом из России.

Законопроекты вводят административную и уголовную ответственность за нарушения использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав. Их подлинность РБК подтвердили два источника, знакомые с ходом обсуждения проекта. Документы направлены в Минэкономразвития.

В новый пакет документов вошел также отдельный законопроект о цифровых валютах, а также законопроект о ЦФА, подготовленный ко второму чтению. Предыдущая версия законопроекта о ЦФА впервые в российском законодательстве включала понятие «цифровые валюты». Теперь для цифровых валют написан отдельный законопроект. Он запрещает выпуск и оборот такой валюты, а также признает ее имуществом (через внесение изменения в целый ряд федеральных законов). Обладателями цифровой валюты могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели или компании при условии ее декларирования в налоговый орган.

Поправки в КоАП и УК РФ фактически запрещают на территории России проведение ICO (привлечение инвестиций на проект в обмен на токены, которые потом инвесторы могут обменять на криптовалюту), отмечает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов: «В законопроектах особо указано, что это касается ситуаций «с использованием объектов российской инфраструктуры». Получается, что ситуаций, когда не используется российская инфраструктура, эти положения не касаются. А, учитывая глобальность вопросов цифровизации, еще не принятые положения уже выглядят неэффективными и устаревшими», — говорит Куликов.

Санкции за куплю-продажу ЦФА физлицами, а также уголовная ответственность за получение денежных средств на счета российских банков за продажу цифровых валют загоняют такого рода правоотношения в серую зону, поскольку такие операции можно провести и без участия российских банков, продолжает Куликов.

Пакет законопроектов содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенов, выпущенных в иностранных юрисдикциях, говорит президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Он считает, что предлагаемые нормы не отвечают сложившимся экономическим отношениям и не позволят российскому бизнесу полноценно использовать потенциал новых финансовых инструментов. Это может повлечь за собой переезд компаний криптовалютной индустрии из России в более передовые в этой сфере страны, в том числе в Беларусь, Украину и Казахстан.