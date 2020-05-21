В Беларуси начался сбор подписей в поддержку кандидатов на пост президента

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С 21 мая члены инициативных групп имеют право собирать подписи избирателей в поддержку своих кандидатов.

Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп, члены которых будут собирать подписи за своих кандидатов по 19 июня включительно. Чтобы стать кандидатом на пост президента страны, требуется собрать минимум 100 тысяч подписей.

Сборщики подписей должны использовать при общении с избирателями защитные маски и перчатки.

Регистрация кандидатов на пост президента будет проходить с 5 по 14 июля, выборы состоятся 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 сбор подписей

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