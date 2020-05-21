YouTube заблокировал российский телеканал «Крым 24»

Как рассказал генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым», в которую входит «Крым 24», Олег Крючков, видеохостинг объяснил блокировку «нарушением условий использования».

Телерадиокомпания планирует подать в суд, сообщает zona.media .

Также были заблокированы два других российских медиа-ресурса. Руководитель издания News Front, освещающего события в России, Украине, Донбассе и Сирии, Константин Кнырик утверждает, что канал заблокировали «без предъявления претензий».

В телеграм-канале ANNA-News уточнили, что YouTube заблокировал два канала издания — «основной и новостной» — из-за «нарушения правил сайта». Как говорится в сообщении, видеохостинг не назвал конкретные причины блокировки. Издание ANNA-News также освещает новости Донбасса и Сирии.