В Минске столкнулись две легковушки, водитель в больнице

ДТП произошло 20 мая на улице Лынькова.

По информации городской Госавтоинспекции, автомобиль Hyundai ix поворачивал с улицы Лынькова налево, въезжая во двор дома № 101/3. В этот же момент двигавшийся позади Hyundai Solaris стал его обгонять. В результате легковушки столкнулись. Второе авто наехало на бордюр, а после врезалось в дерево и оказалось на тротуаре.

В результате водителя Hyundai Solaris доставили в больницу скорой медицинской помощи.