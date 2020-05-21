Более 3700 долларов собрал блогер Сергей Тихановский на автопробег в ходе стрима

После освобождения 20 мая из гомельского ИВС блогер Сергей Тихановский провел на своем ютьюб-канале «Страна для жизни» прямой эфир, во время которого собирались средства на автопробег по Беларуси. Организаторы трансляции планировали собрать 1600 долларов, однако за время стрима было собрано более 230% этой суммы — более 3700 долларов.

Всего онлайн-трансляцию посмотрели более 63 тысяч человек, одновременно за прямым эфиром наблюдали 35 тысяч человек.

Сергей Тихановский рассказал во время эфира о своем задержании в Могилеве 6 мая и внезапном освобождении из ИВС. Как сообщалось. 6 мая его поместили в ИВС отбывать 15 суток за акцию против интеграции с Россией, которая прошла в Минске в декабре прошлого года. Во время пребывания в ИВС суд наказал блогера арестом еще на 30 суток за встречи с подписчиками, которые были расценены как несанкционированные мероприятия.

Из ИВС он пытался через письменное заявление и доверенных лиц зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку его как кандидата в президенты, но ЦИК ему отказал. Вместе с тем, ЦИК зарегистрировал инициативную группу жены блогера — Светланы Тихановской.

В прямом эфире блогер рассказал, что планирует использовать избирательную кампанию для встреч с людьми и намерен организовать встречи «легальные и законные». «Если вы будете сомневаться и не пойдете на встречи, а я и другие активные люди будут что-то делать — и потом они будут в тюрьме — они будут получать из-за вас! Из-за того, что не хватило критической массы. А вы не вышли на мирный протест — из-за вас будут страдать другие люди, которым не все равно, в какой стране они будут жить», — заявил во время эфира Тихановский.

Он также ответил на многочисленные вопросы подписчиков, которые интересовались в том числе мнением блогера о других потенциальных кандидатах.

«Бабарико отказался нам давать интервью. Он — глава "Белгазпромбанка" (12 мая заявил об участии в президентских выборах 2020 года и уволился с должности председателя правления по собственному желанию. — ред.). А "Газпром" вы знаете, чья это компания. Я не утверждаю ничего, он классный экономист, разносил диктатора, показывал его минусы, но вопросы есть», — высказался блогер.

О бывшем главе ПВТ, потенциальном кандидате Валерии Цепкало, Тихановский заявил, что не знает его.

«Никто из нас, патриотов, я, Статкевич или Северинец не заявляет, что он специалист во всех областях. Я как продюсер, администратор администрирую процессы и зарабатываю с этого — и все работает, а ключевые посты должны занять профессионалы, а не один одаренный человек», — заметил Тихановский.

На вопрос «Чей Крым» Тихановский ответил, что «с Крымом пусть крымчане разбираются, не мне на этот вопрос отвечать», и добавил, что «Крым частично белорусский», так как многие белорусы ездили туда отдыхать.

Всем белорусам, которые были задержаны и оштрафованы за акции протеста, блогер пообещал компенсации «при новой власти», а сейчас — поддержку, в том числе и финансовую.