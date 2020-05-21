Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечилось от него уже почти 1,9 млн человек, умерло более 328 тысяч инфицированных.
По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших
В топ-5 стран по числу умерших, кроме США, входят Британия (почти 36 000 жертв COVID-19), Италия (более 32 000), Франция (свыше 28 000) и Испания (почти 28 000).
О пандемии коронавируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года, ВОЗ объявила 11 марта. Накануне ВОЗ зафиксировала рекордный прирост больных с коронавирусом за сутки — 106 000 новых случаев заражения.