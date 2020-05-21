Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечилось от него уже почти 1,9 млн человек, умерло более 328 тысяч инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших выявлено в США — свыше 1,5 млн человек. Там же больше всего умерших пациентов с коронавирусом — более 93 000 человек. На втором месте по числу выявленных случаев заражения Россия, где коронавирус нашли почти у 309 000 человек, а умерло меньше 3000 зараженных пациентов. Тройку лидеров по заболеваемости COVID-19 замыкает Бразилия почти с 292 000 заболевших.

В топ-5 стран по числу умерших, кроме США, входят Британия (почти 36 000 жертв COVID-19), Италия (более 32 000), Франция (свыше 28 000) и Испания (почти 28 000).

О пандемии коронавируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года, ВОЗ объявила 11 марта. Накануне ВОЗ зафиксировала рекордный прирост больных с коронавирусом за сутки — 106 000 новых случаев заражения.