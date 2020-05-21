На борьбу с распространением COVID-19 с благотворительных счетов перечислено почти 5,5 млн рублей

Из них 4,6 млн рублей переведено унитарному предприятию «Белмедтехника», в том числе 13 мая — 1 млн рублей для закупки экспресс-тестов на коронавирус.

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии получил 364,3 тысячи рублей. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий — 102 тысячи рублей, в том числе 11 мая для закупки 2 центрифуг переведено 11 тысяч рублей. Национальному Антидопинговому агентству выделено 350 тысяч рублей, уточнили в Минздраве.

На 20 мая остаток средств на благотворительных счетах составил: на счету в белорусских рублях — 211 051,52 рублей, на счету в валюте — 171 339,32 евро.

За 18 мая на счета поступило 18 855,37 рублей от физических и юридических лиц. За 19 мая поступило на рублевый благотворительный счет 5251,66 рублей исключительно от физических лиц.

Всего с 25 марта по 20 мая года было собрано 5 710 597,52 рублей и 171 339,32 евро.

Счета в белорусских рублях и евро Республиканский центр организации медицинского реагирования открыл в «Беларусбанке» 23 марта. Организации и физические лица могут перечислять на эти счета деньги, которые направляются на «проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19, а также для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом».

«Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным», — заявляла пресс-служба министерства.

По данным Минздрава, на 20 мая в Беларуси подтверждено 32 426 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 179 человек.