Санкт-Петербургский квартал в Минске будут строить для нуждающихся

По решению Мингорисполкома жилье в Санкт-Петербургском квартале в столице будет возводиться для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Источник: УКС «Запад»

«Сейчас проходят торги по выбору генподрядчика на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. В июне планируется выйти на площадку и начать прокладку сетей для первой очереди комплекса. В нее войдут два жилых дома и паркинг, — рассказал агентству «Минск-Новости» директор УКС «Запад» Юрий Кочерго. — В августе-сентябре предполагается приступить к возведению жилья».

Собеседник уточнил, что все 932 квартиры в квартале (а это 62 000 м2) предназначаются для нуждающихся, правда, строить их очередники будут без господдержки, за свои средства и кредиты.

Дома Санкт-Петербургского квартала изначально позиционировались как застройка бизнес-класса. Стены зданий возведут из красного кирпича, снаружи — вентилируемый фасад, витражное остекление, комплекс оснастят системой видеонаблюдения. На территории предусмотрено дорогое благоустройство (велодорожки по периметру квартала, павильоны для хранения велосипедов, игровые площадки для детей, беседки, зона для отдыха жителей, где будет фонтан).

Санкт-Петербургский квартал вырастет вдоль ул. Семашко неподалеку от 9-й больницы. Всего в квартале будет девять домов: один «Маяк», четыре «Паруса» и четыре «Корабля».