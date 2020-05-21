Гостиницы Бреста предлагают номера для самоизоляции от 100 долларов в месяц

Специальные тарифы ввели три отеля — «Буг», Hampton by Hilton и «Эрмитаж».

«Буг»: номер с завтраком и уборкой за 150 долларов

В гостинице «Буг» можно самоизолироваться как на сутки, так и на месяц, пишет binkl.by . Вот какие номера можно забронировать на сутки:

Одноместный стандарт — 30 рублей;

Одноместный стандарт с кроватью queensize/kingsize — 50;

Трехместный стандарт — 40;

Двухместный (двухкомнатный) стандарт — 50;

Одноместный стандарт с полуторной кроватью — 50.

Эти же номера можно снять на месяц. Одноместный обойдется в 150 долларов (361 рубль), все остальные — в 100 долларов (241 рубль). В стоимость входит уборка номеров, смена постельного белья и завтрак. Отдельно можно оплатить доставку обедов и ужинов в номер. Узнать о наличии свободных мест можно по телефону: +37529-724-65-16.

Hampton by Hilton: номер за 450$, завтрак, уборка, тренажерка

В Hampton by Hilton можно самоизолироваться от 15 до 60 дней. Одному человеку это обойдется в: 300 долларов (723 рубля) — 15 дней; 450 долларов (1085 рублей) — месяц; 900 долларов (2170 рублей) — два месяца. Двоим самоизоляция будет стоить: 450 долларов (1085 рублей) — 15 дней; 600 долларов (1447 рублей) — месяц; 1200 долларов (2895 рублей) — два месяца.

В эту стоимость входит: уборка номеров, смена постельного белья, косметические средства средства личной гигиены, ежедневные завтраки стирка. Также гости отеля могут пользоваться тренажерным залом и бизнес-зоной. Информацию по свободным номерам можно уточнить здесь: +3544-725-50-09.

Hermitage: номер за 450$, завтрак, уборка, тренажерка

В отеле Hermitage самоизолироваться можно от 10 дней. Для этого доступны все пять видов номеров: стандарт; студио; полулюкс; люкс; аппартаменты.

Стоимость одноместного стандарта на 10 дней — 700 рублей. В цену включены уборка номера, смена постельного белья и завтрак. Что касается других категорий, цену можно будет согласовать индивидуально. Чем выше категория номера и длительнее пребывание, тем дешевле он обойдется. Всю информацию можно получить по номеру: +37533-670-07-51.