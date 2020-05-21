Граждане Беларуси получат право свободно размещать депозиты за рубежом

Палата представителей 21 мая приняла во втором чтении законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», который предоставляет физлицам право свободно открывать депозиты за рубежом.

«Законопроект предполагает либерализацию валютного законодательства, упрощение проведения валютных операций физическими и юридическими лицами, отмену выдачи разрешений Нацбанком на проведение валютных операций», — сказал заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич, отвечая на вопросы БелаПАН.

В случае принятия документа Палатой представителей, Советом Республики и одобрения главой государства он вступит в силу в течение года, отметил депутат.

В законопроекте отменены практически все ограничения, которые у нас действовали последние годы, добавил Вабищевич. В частности, физлицам будет предоставлено право свободно, без необходимости получения разрешения Нацбанка, открывать депозиты за рубежом, отметил он. «В этом никакого страха и риска нет. Опыт стран, которые являются нашими соседями, учитывался при разработке законопроекта. Представители Национального банка (разработчики законопроекта) уверены, что документ позволит бизнесу более свободно приходить в Беларусь и созданные условия позволят вкладывать инвестиции с большей выгодой, чем в сопредельных государствах», — подчеркнул депутат.

Проект новой редакции документа «О валютном регулировании и валютном контроле» был принят Палатой представителей в первом чтении осенью прошлого года. Он предполагает отмену разрешительного порядка проведения физлицами операций, связанных с движением капитала. Также отменяется разрешительный порядок открытия зарубежных счетов для юрлиц.

Кроме того, юрлицам будет предоставлено право самим определять сроки возврата валютной выручки во внешнеэкономических договорах (сейчас их определяет законодательство). При этом в законопроекте устанавливается обязанность резидентов регистрировать валютные договоры на интернет-портале Нацбанка и предоставлять сведения по зарегистрированным валютным договорам.