Лукашенко о ситуации с COVID-19: надо спасать людей, потому что останется один показатель — смертность

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси улучшается, но расслабляться нельзя, заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцом 21 мая в Минске.

Фото: president.gov.by

По словам главы государства, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. «Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, — сказал он. — Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — цитирует Лукашенко телеграм-канал Белтелерадиокомпании.

Глава государства оценил работу врачей: «Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — заявил официальный лидер белорусского государства.

По данным Минздрава, на 20 мая в Беларуси подтверждено 32 426 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 179 человек.