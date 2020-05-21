Минздрав подготовил изменения в перечень процедур, для которых необходима лицензия

Министерство здравоохранения подготовило проект правительственного постановления «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность». Этот документ обсуждался 21 мая у президента Беларуси.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, при разработке проекта постановления исходили из того, что надо развивать рынок медицинских услуг при безусловном сохранении безопасности граждан. Для этого надо обновить лицензионные требования, предъявляемые, в частности, к СПА-центрам и салонам красоты.

«Может быть, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы, — предположил Александр Лукашенко. — К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы».

Глава государства отметил, что требование у него одно — лишней зарегулированности быть не должно.

«Это ни к чему хорошему не приведет: мы будем держать лишних чиновников, и это будет злить определенную часть тех работников, которые хотят заниматься массажами или какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи?» — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, после сегодняшнего разговора он еще раз обсудит эту тему с другими специалистами, сообщает пресс-служба президента.