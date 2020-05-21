Изменены сроки проведения централизованного тестирования

Министерство образования приняло решение об изменении сроков централизованного тестирования.

ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому языку — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29 июня, по математике — 1 и 2 июля, по биологии — 4 июля, по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 6 июля, по химии — 8 июля, по физике — 10 июля, по истории Беларуси — 12 июля, по географии — 14 июля, по всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Как сообщает Минобразования, абитуриентам, которые уже получили пропуска на ЦТ до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на ЦТ в соответствии с новыми датами.

Регистрация на централизованное тестирование завершится 1 июня.