Изменены сроки проведения централизованного тестирования

/ Общество
Просмотров: 351

Министерство образования приняло решение об изменении сроков централизованного тестирования.

ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому языку — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29 июня, по математике — 1 и 2 июля, по биологии — 4 июля, по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 6 июля, по химии — 8 июля, по физике — 10 июля, по истории Беларуси — 12 июля, по географии — 14 июля, по всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Как сообщает Минобразования, абитуриентам, которые уже получили пропуска на ЦТ до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на ЦТ в соответствии с новыми датами.

Регистрация на централизованное тестирование завершится 1 июня.

Сюжет: Вступительная кампания-2020
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЦТ абитуриент-2020

Другие материалы на эту тему:

Что будет, если отменят минимальные баллы ЦТ

Что будет, если отменят минимальные баллы ЦТ

Знания или баллы? Что будет, если президент отменит ЦТ

Знания или баллы? Что будет, если президент отменит ЦТ

Набор на Курсы подготовительного года ЕГУ в Минске и в Вильнюсе

Набор на Курсы подготовительного года ЕГУ в Минске и в Вильнюсе

Метод тыка на ЦТ. По китайскому набрали больше, чем по русскому

Метод тыка на ЦТ. По китайскому набрали больше, чем по русскому