В Беларуси выявили 945 новых случаев коронавируса

На 21 мая в нашей стране провели 403 235 тестов на COVID-19, 33 371 из которых дали положительный результат.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», выздоровели и выписаны 12 057 пациентов.

Александр Лукашенко сегодня, 21 мая, провел совещание с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцом.

«Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — считает глава государства.