В Беларуси выявили 945 новых случаев коронавируса

/ Общество
Просмотров: 650

На 21 мая в нашей стране провели 403 235 тестов на COVID-19, 33 371 из которых дали положительный результат.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», выздоровели и выписаны 12 057 пациентов.

Александр Лукашенко сегодня, 21 мая, провел совещание с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцом.

«Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — считает глава государства.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Почему в общественном транспорте не вводят обязательное ношение масок

Почему в общественном транспорте не вводят обязательное ношение масок

Турция не будет отменять туристический сезон, но правила ужесточит

Турция не будет отменять туристический сезон, но правила ужесточит