У белорусских птиц появились персональные телефонные номера

Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера. Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (AПБ) и компания А1 предлагают выйти на связь с природой в буквальном смысле. Чтобы услышать пение птиц, достаточно просто позвонить по специальным номерам.

Первые собственные телефонные номера появились у вяхиря, зарянки, щегла, соловья, снегиря, черного дрозда, зяблика, лазоревки, крапивника и серой неясыти. Это самые распространенные в Беларуси и самые узнаваемые птицы, которых можно увидеть в парках, а иногда и прямо из окна квартиры. Многие слышали эти голоса раньше, но не все знали, кому они принадлежат.

«В Беларуси насчитывается 332 вида птиц, 70 из которых включены в национальную Красную книгу. Птицы нуждаются в помощи, внимании и защите. Мы уверены, что этот сервис станет напоминанием о ценности дикой природы. Более того, такие звонки будут интересны на уроках биологии в школах. Чтобы показать, как поют птицы, учитель может просто позвонить им», — говорит специалист по акциям и кампаниям AПБ Наталия Сороковик.

Звонки на все 10 номеров бесплатны для абонентов А1, кроме тех, кто находится в роуминге. Также следует отметить, что прежде чем вы услышите голос птицы по телефону, вас поприветствуют «птичьи секретари». В их роли выступили актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Кристина Дробыш.

Проект «Выйди на связь с природой» был создан благодаря инициативе «Креатон», которая объединяет креаторов, дизайнеров, менеджеров и стратегов, чтобы помочь социальным инициативам заявить о себе в обществе.