Валерий Цепкало: должность президента нашей страны — это не должность бога, царя, короля

Экс-руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало на пресс-конференции 21 мая в Минске заявил, что не боится участвовать в президентских выборах.

На вопрос, не опасается ли он повторить судьбу некоторых оппонентов Александра Лукашенко, которые впоследствии бесследно исчезли, Цепкало ответил: «В Республике Беларусь конституционное право каждого гражданина — участвовать, выдвигать себя или выдвинуть кого-то другого на должность президента Республики Беларусь».

«Должность президента нашей страны — это не должность бога, царя, короля, — подчеркнул он. — Это такой же гражданин Республики Беларусь, как вы, я и любой из присутствующих здесь в зале. Право граждан Беларуси выбирать себе руководителя — это их конституционное право. Если бы я говорил, может быть, в начале прошлого века, я бы сказал, что это еще и священное право».

«Мы идем в этом политическом процессе для того, чтобы показать людям другие возможности, другие варианты развития нашей страны. В конечном счете это право людей — какой из путей будущего, какое из направлений развития страны выбрать», — отметил Цепкало.

20 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Валерия Цепкало кандидатом в президенты. В нее вошли 884 человека.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа.