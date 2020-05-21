Доллар и евро подешевели на торгах в Беларуси

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Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и евро и ослаб к российской валюте по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 мая.

Американская валюта завершила прошлую неделю снижением, и на текущей неделе такая тенденция продолжается: 21 мая доллар потерял еще 0,0231, остановившись на отметке в 2,3856 белорусского рубля.

Евро на очередных торгах подешевел на 0,0209 до 2,6156 белорусского рубля.

Российская валюта подорожала на 0,0326, и теперь 100 российских рублей стоят 3,3645 белорусского.
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Тэги: белорусский рубль доллар евро

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