Водитель «Форда» погиб в ДТП под Вилейкой
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Происшествие случилось днем 20 мая вблизи деревни Вязынь.
По информации областной ГАИ, 29-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Молодечно — Илья. На 27-м километре дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся.
Водитель ремнем безопасности пристегнут не был. От полученных телесных повреждений он умер на месте происшествия.
Известно, что ранее мужчина был лишен права управления за нетрезвое вождение.