Водитель «Форда» погиб в ДТП под Вилейкой

Происшествие случилось днем 20 мая вблизи деревни Вязынь.

По информации областной ГАИ, 29-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Молодечно — Илья. На 27-м километре дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся.

Водитель ремнем безопасности пристегнут не был. От полученных телесных повреждений он умер на месте происшествия.

Известно, что ранее мужчина был лишен права управления за нетрезвое вождение.