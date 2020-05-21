В Гомеле отказались от строительства флагштока за 1,5 млн рублей
Петицию против возведения этой конструкции на площади Ленина подписали около 5 тысяч человек. Возмущенные горожане разукрашивали ограждение стройки, активно выступали в социальных сетях.
Вечером 20 мая пользователь телеграм-чата конструктивных изменений Алекс
«Похоже, что те, кто в марте незаконно забурил туда сваи, эти сваи и убрал», — сделал выводы активист.
В облисполкоме
Как сообщалось ранее, стоимость первой очереди проекта оценивалась в сумму примерно 1,5 млн рублей.