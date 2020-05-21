В Гомеле отказались от строительства флагштока за 1,5 млн рублей

Петицию против возведения этой конструкции на площади Ленина подписали около 5 тысяч человек. Возмущенные горожане разукрашивали ограждение стройки, активно выступали в социальных сетях.

Источник: Гомельский облисполком

Вечером 20 мая пользователь телеграм-чата конструктивных изменений Алекс заметил активность на строительной площадке. А на следующий день с места стройки исчезли оборудование, техника, вбитые сваи достали, а площадку разровняли.

«Похоже, что те, кто в марте незаконно забурил туда сваи, эти сваи и убрал», — сделал выводы активист.

В облисполкоме TUT.by подтвердили предположения активистов — флагштока не будет.

Как сообщалось ранее, стоимость первой очереди проекта оценивалась в сумму примерно 1,5 млн рублей.