Умер олимпийский чемпион Александр Герасимов

Утром 21 мая ушел из жизни известный советский хоккеист, олимпийский чемпион Сараево-84 заслуженный мастер спорта Александр Герасимов.

Фото ПХК ЦСКА

Как сообщает московский ЦСКА, цвета которого он долгое время защищал, хоккеист сделал первые шаги на льду в родной Пензе.

В высшей лиге чемпионата СССР провел 232 поединка, в которых 73 раза зажигал красный свет за воротами соперника.

В коллекции его наград золото Олимпиады-84, ЧМ-82, СССР (семь), МЧМ (два).

Александру Герасимову был 61 год.