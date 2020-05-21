Объявлено штормовое предупреждение на вторую половину четверга

Сегодня, на вторую половину дня, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в Белгидромете, до 19 часов практически во всех районах страны ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Спасатели при порывистом ветре советуют: