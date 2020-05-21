Объявлено штормовое предупреждение на вторую половину четверга
Сегодня, на вторую половину дня, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили в Белгидромете, до 19 часов практически во всех районах страны ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).