Цепкало не захотел критиковать Лукашенко

Беларуси нужно единство — без деления на врагов и друзей, власть и оппозицию, заявил на пресс-конференции 21 мая в Минске претендент на пост президента экс-руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало.

Фото со страницы Валерия Цепкало в соцсети

Журналисты напомнили Цепкало, что в 1990-е годы он работал в команде Александра Лукашенко, а теперь фактически признает неэффективность его политики, которая привела к нынешней ситуации в Беларуси.

«В 1994 году у белорусского общества было огромное желание перемен, желание каким-то образом сменить господствующую политическую элиту, по крайней мере, поменять курс, — ответил на это Цепкало. — В то время мы действительно ассоциировали движение Беларуси вперед с нынешним президентом Александром Лукашенко. Была очень сильная команда: Виктор Гончар, Александр Федута, Дмитрий Булахов, Юрий Захаренко, Анатолий Лебедько, которого я тоже уважаю за свою принципиальную позицию, и многие другие».

«Но вы должны понимать, что тогда была Конституция, которая предусматривала 10 лет нахождения президента у власти, это нормальный срок, нормальная практика. За 10 лет можно сделать очень много, я это тоже понимал. В то время он (Лукашенко. — БелаПАН.) был действительно близок. Он был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он был близок выходцам из деревень, потому что понимал, сколько кур должен покрывать петух, сколько центнеров силоса можно изготовить на одном гектаре. Это на самом деле было близко, очень импонировало», — заявил экс-глава ПВТ.

Однако, по его мнению, «уже давно пора уходить от традиционных сельских укладов», потому что будущее не за ними. Цепкало считает, что «надо перевернуть ту часть истории и не говорить, кто с кем был».

«Беларусь — небольшая страна, — отметил претендент на должность президента. — Мне очень симпатичен опыт Швеции. Когда в 1917 году в Швеции произошло столкновение между белыми и красными, условно говоря, и пролилась первая кровь, они сказали: «Стоп. Мы — одна страна, одна нация. Мы не должны решать силовым образом никакие вопросы, мы все должны решать за столом переговоров». Мое абсолютное убеждение, что мы в Беларуси не должны делить на врагов и друзей, власть и оппозицию. Мы должны говорить, что мы одна страна, один народ, мы должны вести дискуссию по всем принципиальным вопросам».

Открыто критиковать Лукашенко потенциальный кандидат в президенты не стал. На прямой вопрос, кто конкретно виноват в нынешней ситуации в Беларуси, прежде всего экономической, Цепкало сказал: «Я на самом деле не хотел бы сейчас оборачиваться на историю. А если и оборачиваться, то смотреть туда и пытаться применить опыт тех стран, которые смогли за исторически ничтожный период времени вырваться из третьего мира в первый, которые смогли достичь колоссальных успехов».

«Давайте смотреть в будущее, а не в прошлое. Давайте смотреть, как нам преобразовать страну. Если мы даже ответим на вопрос, кто виноват, он нам все равно не даст ключ к тому, куда двигаться дальше и что делать», — подчеркнул он.

20 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Цепкало кандидатом в президенты. В нее вошли 884 человека.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа.

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