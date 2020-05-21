Папа Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси

Папа римский Франциск 21 мая назначил Анте Йозича, номинального архиепископа, новым апостольским нунцием в Беларуси.

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Как сообщил сайт Vatican News , Анте Йозич родился 16 января 1967 года в хорватском Триле. Был рукоположен в священники 28 июня 1992 года как священник Сплит-Макарской архидиоцезии. В 1995 году начал готовиться к дипломатической службе в Папской дипломатической академии. С 1999 года работал в апостольской нунциатуре в Индии. С 2003 по 2009 годы работал секретарем нунциатуры в России. В 2009 году — советник нунциатуры на Филиппинах. 2 февраля 2019 года папа назначил Йозича апостольским нунцием в Кот-д’Ивуаре и титульным архиепископом Сисским.

1 мая 2019 года Йозича должен был рукоположить в епископы государственный секретарь Пьетро Паролин. Однако 7 апреля 2019 года номинальный архиепископ попал в автоаварию под Сплитом и был госпитализирован в критическом состоянии.

22 января 2020 года архиепископ Йозич встретился с папой Франциском. Его епископское посвящение должно было состояться 21 марта в соборе Святого Петра, но было отложено из-за пандемии COVID-19.

Белорусская редакция Vatican News напоминает, что архиепископ Анте Йозич — второй хорватский иерарх, занявший пост апостольского нунция в Беларуси. С 15 сентября 2004 года по 15 июля 2011 года дипломатическое представительство Святого престола в стране возглавлял архиепископ Мартин Видович. Интересен тот факт, что он также принадлежал к Сплит-Макарской архидиоцезии.

Как сообщает сайт сatholic.by , временный поверенный в делах Святого престола в Беларуси отец Махер Шаммас отметил, что новый апостольский нунций говорит не только на своем родном хорватском, но также на итальянском, английском, испанском, французском, португальском, немецком, китайском, русском и польском языках.

Предыдущий апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер покинул Беларусь 12 января этого года после трехлетнего служения. Теперь он представляет интересы Ватикана в Гондурасе.