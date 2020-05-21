Папа Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси
Папа римский Франциск 21 мая назначил Анте Йозича, номинального архиепископа, новым апостольским нунцием в Беларуси.
Как сообщил сайт
1 мая 2019 года Йозича должен был рукоположить в епископы государственный секретарь Пьетро Паролин. Однако 7 апреля 2019 года номинальный архиепископ попал в автоаварию под Сплитом и был госпитализирован в критическом состоянии.
22 января 2020 года архиепископ Йозич встретился с папой Франциском. Его епископское посвящение должно было состояться 21 марта в соборе Святого Петра, но было отложено из-за пандемии COVID-19.
Белорусская редакция Vatican News напоминает, что архиепископ Анте Йозич — второй хорватский иерарх, занявший пост апостольского нунция в Беларуси. С 15 сентября 2004 года по 15 июля 2011 года дипломатическое представительство Святого престола в стране возглавлял архиепископ Мартин Видович. Интересен тот факт, что он также принадлежал к Сплит-Макарской архидиоцезии.
Как сообщает сайт
Предыдущий апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер покинул Беларусь 12 января этого года после трехлетнего служения. Теперь он представляет интересы Ватикана в Гондурасе.