«Это иезуитская ситуация». Многие футболисты из РФ, выступающие в Беларуси, вынуждены играть в условиях пандемии

Известный российский комментатор Василий Уткин заявил, что его соотечественники, выступающие в чемпионате Беларуси, в условиях пандемии предпочли бы не играть.

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«Я могу сказать, что я знаю совершенно не понаслышке — там играет довольно большое количество футболистов-россиян. Я знаю, что очень многие не хотели бы играть. Поскольку чемпионат не остановлен, они не могут просто отказаться, потому что тогда они потеряют заработок. Насовсем. Скорее всего, еще будут оштрафованы. Это очень иезуитская ситуация», — заявил Уткин в интервью rtvi.com .

Напомним, вчера начался десятый тур первенства страны.