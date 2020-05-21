Цепкало: за 10 лет во многих странах существенно вырос ВВП, а в Беларуси вырос только внешний долг

Экс-руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало на пресс-конференции 21 мая в Минске заявил, что принял решение участвовать в президентской кампании из-за отсутствия перспектив экономического развития Беларуси при нынешней политике государства.

По его словам, последние 10 лет «мир бурно развивался». За это время внутренний валовый продукт США вырос с 14 триллионов долларов до 21 триллиона, экономики ряда стран Евросоюза приросли на 60-70%.

«Мы видели, как за последние 10 лет второй экономикой мира стала экономика Китая, — отметил экс-глава ПВТ. — ВВП Китайской Народной Республики за 10 лет вырос на 270%. Десять лет назад средняя зарплата в КНР была 300 долларов, в 2019-м — 800. Есть самая бедная провинция — Хайнань, где средняя зарплата составляет 240 долларов. Я уже не говорю о том, как выросли за все это время экономики таких стран, как Сингапур, Малайзия, Корея».

«Что касается Республики Беларусь, то у нас ВВП не только не увеличился, но даже и несколько упал — с 60 до 59 млрд долларов. За 10 лет у нас существенным образом увеличился только внешний долг, он достиг 17 миллиардов. Это 10 лет без развития. И сегодня мы не видим перспектив, образа завтрашнего дня. В этом самая главная проблема для страны. Любой народ может очень много перенести, вытерпеть, но только если он знает конечную цель, ради чего это делается, знает и видит образцы, к которым он стремится», — добавил он.

По словам Цепкало, 25 лет назад у Беларуси был «самый серьезный потенциал среди всех стран бывшего СССР, даже среди стран Центральной и Восточной Европы». Шансы экономического развития страны «оценивались примерно так же, как шансы Германской Демократической Республики и Чехии».

«Я помню, как 20 лет назад поляки буквально все вывозили от нас: холодильники, телевизоры, продукты питания, всякий ширпотреб. Польша была чрезвычайно бедной, нищей страной. Сегодня мы видим совершенно иную картину. Сегодня только в Белостоке гродненцы покупают на 350 млн долларов в год товаров из соседней с нами страны. Думаю, этого достаточно, чтобы понять, что нашей стране требуется модернизация», — заявил претендент на пост президента.

Ранее сообщалось, что претендент открыто критиковать Лукашенко не стал. На прямой вопрос, кто конкретно виноват в нынешней ситуации в Беларуси, прежде всего экономической, Цепкало сказал: «Я на самом деле не хотел бы сейчас оборачиваться на историю. А если и оборачиваться, то смотреть туда и пытаться применить опыт тех стран, которые смогли за исторически ничтожный период времени вырваться из третьего мира в первый, которые смогли достичь колоссальных успехов».

20 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Цепкало кандидатом в президенты. В нее вошли 884 человека.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа.

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