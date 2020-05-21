Представитель Минздрава: почти каждый десятый белорус имеет эндокринную патологию, и это очень серьезно

В 2019 году в Беларуси зарегистрирован 928.861 случай эндокринных патологий, сообщила главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Наталия Карлович.

21 мая в ходе онлайн-брифинга, приуроченного ко Всемирному дню заболеваний щитовидной железы (25 мая), специалист заявила: «Это означает, что практически 10% населения страны имеют то или иное эндокринное заболевание, и это очень серьезно. Две трети из тех, кто обращается к врачу, состоят на эндокринологическом диспансерном учете, — это более 650 тысяч человек».

Среди всех пациентов с эндокринными патологиями у трети (333.220) — заболевания щитовидной железы. Из них в диспансерном наблюдении нуждаются 228,4 тыс. человек, продолжила специалист.

Карлович сообщила, что значительную часть в структуре эндокринных заболеваний в Беларуси занимает гипотиреоз (снижение функций щитовидной железы) — им страдают более 150 тыс. пациентов. На втором месте узловой зоб, он выявлен примерно у 80 тыс. человек. Довольно распространен хронический аутоиммунный тиреоидит (хроническое воспаление щитовидной железы).

Реже встречаются рак щитовидной железы и тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы в организме).

«За прошлый год пациентов с тиреотоксикозом зарегистрировано около 10 тыс., с раком щитовидной железы — чуть более 1,2 тыс., — сообщила Карлович. — Пусть среди общего количества зарегистрированных заболеваний щитовидной железы это немного, но эти патологии очень значимые с точки зрения тяжести заболевания и возможных последствий».

Для сравнения: в мире среди патологий щитовидной железы превалируют йододефицитные заболевания — ими болеет более 1,5 млрд человек.

«Здесь наша страна может похвастаться тем, что благодаря государственной политике у нас йододефицит ликвидирован. Благодаря этому распространенность простого нетоксического, или эндемического диффузного, зоба у нас снизилась более чем в два раза», — сказала главный внештатный эндокринолог.

Профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева отметила, что этому способствовала успешно реализованная в стране с 2016 года национальная программа по ликвидации йододефицитных состояний.

«Как следствие, из года в год мы наблюдаем уменьшение количества детей с диагнозом «эндемический диффузный зоб», — подчеркнула она. — Заболеваемость снизилась со 195 случаев на 100 тыс. детского населения в 2015 году до 158 на 100 тыс. в 2019 году».

Еще одним критерием адекватной обеспеченности йодом является число детей с врожденным гипотиреозом, продолжила главный детский эндокринолог.

«На начало 2020 года у нас наблюдалось 338 детей с таким диагнозом. Благодаря проведению во всех роддомах страны неонатального скрининга отмечено снижение показателей первичной заболеваемости врожденным гипотиреозом за последние пять лет: с 1,41 на 100 тыс. детского населения в 2015 году до 1,13 — в 2019-м», — сказала она.

Между тем, подчеркнула Солнцева, в Беларуси по распространенности заболевания щитовидной железы занимают первое место и составляют 73% всех эндокринных заболеваний детского возраста. На начало 2020 года у 12,5 тыс. детей был диагностирован эндемический диффузный зоб (увеличение щитовидной железы).

Отвечая на вопросы журналистов, оба специалиста отметили, что коронавирусная инфекция COVID-19 в целом не повлияла на течение заболеваний щитовидной железы у белорусов.

«Конечно, можно рассуждать, что у пациентов с тиреотоксикозом коронавирусная инфекция будет протекать тяжелее и риск неблагоприятного исхода выше. Но так как таких случаев у нас немного, вряд ли это стало проблемой для здравоохранения и для самих пациентов», — сказала Карлович.