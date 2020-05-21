Цепкало: когда возникла проблема с пандемией COVID-19, мы вдруг не увидели государства

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что белорусское государство не способно организованно отвечать на такого рода серьезные вызовы, заявил на пресс-конференции 21 мая в Минске баллотирующийся в президенты экс-руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало.

По его словам, до пандемии бизнес, например, знал государство как организованный штат контролеров, которые «наказывают, штрафуют, взыскивают».

«Но когда возникла проблема с пандемией, мы вдруг этого государства не увидели, — констатировал Цепкало. — Мы не увидели, как работает удаленная система образования. Вдруг оказалось, что у нас — при наличии унифицированных стандартов в области математики, физики, других общеобразовательных предметов — нет элементарных онлайн-курсов, чтобы дети могли из дому учиться. Оказалось, что у нас даже нет передач по телевидению, где лучшие преподаватели рассказывали бы детям по предметам».

Самым серьезным источником распространения коронавируса, отметил претендент на пост президента, сегодня являются больницы, куда «приходит очень много людей, больных COVID-19».

«И вдруг оказалось, что у нас нет дистанционного консультирования пациентов, если у них есть какие-то симптомы COVID-19 или обычного респираторного заболевания, чтобы он не шел в общую поликлинику. Оказалось, что у нас нет телемедицины», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Цепкало, кризис — это «не только опасность, но одновременно и возможность».

«Для многих стран мира, элит это возможность продемонстрировать, что деньги, которые платим мы, налогоплательщики, — это не просто деньги, которые выбрасываются на различные парады, спортивно-массовые мероприятия и еще неизвестно на какие другие вещи. Что эти деньги при необходимости будут направлены на помощь людям», — подчеркнул экс-глава ПВТ.

Ранее сообщалось, что претендент открыто критиковать Лукашенко не стал. На прямой вопрос, кто конкретно виноват в нынешней ситуации в Беларуси, прежде всего экономической, Цепкало сказал: «Я на самом деле не хотел бы сейчас оборачиваться на историю. А если и оборачиваться, то смотреть туда и пытаться применить опыт тех стран, которые смогли за исторически ничтожный период времени вырваться из третьего мира в первый, которые смогли достичь колоссальных успехов».

20 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Цепкало кандидатом в президенты. В нее вошли 884 человека.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа.