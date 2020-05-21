Цепкало: Беларуси нужна модернизация во всех областях — от промышленности до образования

В Беларуси для эффективного экономического развития нужно провести широкомасштабную модернизацию, считает Валерий Цепкало.

Как заявил он на пресс-конференции 21 мая, в первую очередь, по его словам, необходимо провести модернизацию промышленности, которая должна быть связана с приватизацией.

Государственные предприятия, отметил он, «по определению не могут быть конкурентоспособными». В то же время для рабочих и инженерно-технического персонала «не важно, работают они на государственном или на частном предприятии», для них куда важнее «зарплата и отношение со стороны руководства».

Переход к частной собственности, заявил Цепкало, повлечет за собой «приход инвестиций, высоких технологий и изменение отношения к людям».

«Естественно, нам необходимо проводить реформу в области сельского хозяйства, — убежден претендент на пост президента. — Недалеко от Минска я видел огромное количество заброшенных зданий, где раньше были склады, а сейчас это просто госсобственность, которая приходит в негодность. Мне сложно представить себе, чтобы государственный чиновник заложил свои личные деньги, закупил шифера, после работы забрался на этот склад, починил его, <...> договорился с кем-то, чтобы можно было хранить там морковь, или картошку, или еще что-то. И все это делал с не своей собственностью, это невозможно. Если государство ему даст деньги, естественно, он эти деньги потратит, если не даст — никакой инициативы он проявлять не будет, потому как не имеет никакого отношения к той собственности».

Цепкало также считает необходимым изменить систему здравоохранения, и образцом для этого может быть Парк высоких технологий, где «во главе угла — программист, а не бизнес, компания, которая этого программиста нанимает».

«Программист превращается в своего рода свободного агента, за которого конкурируют много разных компаний, — пояснил экс-глава ПВТ. — Думаю, что в системе здравоохранения должно быть то же. Должно быть много разных, в том числе частных, компаний, медицинских центров, которые будут конкурировать за этих врачей. Профессия врача станет столь же престижной, как и профессия программиста».

То же самое, по его словам, касается системы образования. Цепкало обратил внимание на то, что сегодня «колоссальные деньги направляются в неэффективные государственные предприятия», а лучше бы их вложили в систему образования, чтобы «педагоги получали достойные зарплаты».

«Вокруг учителя должна строиться вся будущая экономическая политика, — считает Цепкало. — Образованный человек, человек, обладающий знаниями, способен совершить гораздо большие чудеса, чем государство, которое направляет деньги в целлюлозный комбинат, деревообработку, строительство цементных комбинатов и так далее. Направим эти деньги лучше в школы, учителям».

«Ford, John Deere, Microsoft, Oracle, Apple, Google, Facebook — ничего не делало государство, за всем этим стоят просто творческие, предприимчивые и образованные люди», — подчеркнул претендент на президентский пост.

Ранее сообщалось, что претендент открыто критиковать Лукашенко не стал. На прямой вопрос, кто конкретно виноват в нынешней ситуации в Беларуси, прежде всего экономической, Цепкало сказал: «Я на самом деле не хотел бы сейчас оборачиваться на историю. А если и оборачиваться, то смотреть туда и пытаться применить опыт тех стран, которые смогли за исторически ничтожный период времени вырваться из третьего мира в первый, которые смогли достичь колоссальных успехов».

20 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Цепкало кандидатом в президенты. В нее вошли 884 человека.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа.