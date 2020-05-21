В МВФ рассказали о дискуссиях с властями Беларуси по вопросу быстрого финансирования

Международный валютный фонд находится с властями Беларуси «в фазе дискуссий» в связи с белорусским запросом на получение быстрого финансирования.

Как сообщил, отвечая на вопросы БелаПАН 21 мая в ходе вебинара, организованного Исследовательским центром ИПМ и Фондом Конрада Аденауэра, старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи, «мы находимся в фазе дискуссий с белорусскими властями. Я не могу сейчас сказать больше».

В свою очередь директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в ходе видеобрифинга 21 мая заявил, что Международный валютный фонд оценивает ситуацию и экономическую политику в Беларуси в связи с белорусским запросом на получение быстрого финансирования.

«Я могу подтвердить, что мы получили белорусский запрос для получения средств в рамках инструмента быстрого финансирования. МВФ ведет переговоры с белорусскими властями, оценивает ситуацию и политику властей Беларуси», — сказал Райс, отвечая на вопрос БелаПАН.

В марте этого года белорусские власти обратились к МВФ за финансовой поддержкой из-за коронавируса. В совместном пресс-релизе правительства и Нацбанка сообщалось, что финансовую поддержку власти просят у МВФ «в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса».

Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, «который предназначен для оказания странам — членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования».

МВФ ранее заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Белорусские власти запросили у МВФ в связи с этим поддержку в размере 900 млн долларов.

Тема привлечения быстрого финансирования от МВФ обсуждалась 14 мая во время встречи Александра Лукашенко с главой правительства Сергеем Румасом, однако подробностей обсуждения данного вопроса пресс-служба главы государства не распространила.

Как сообщалось, Беларусь в 2015-2016 годах вела переговоры с МВФ о получении кредита для структурных преобразований в экономике, однако так и не договорилась с фондом о подписании кредитной программы. В 2017 году переговоры о кредитной программе между Беларусью и МВФ были поставлены на паузу.

В марте 2020 года ожидалась плановая миссия персонала МВФ в Беларусь для консультаций по макроэкономическим вопросам, однако она не состоялась из-за пандемии коронавируса.

В апреле 2020 года министр финансов Максим Ермолович сообщил, что ресурсы МВФ Беларуси нужны для поддержания макрофинансовой стабильности.

«Эти средства являются источником для обеспечения общей макрофинансовой сбалансированности. У них нет целевого назначения, у них несколько целей, в том числе и обеспечение устойчивости государственного долга, финансирование государственных расходов и так далее», — пояснил Ермолович.