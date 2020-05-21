Лукашенко откорректировал ряд ранее подписанных документов

Александр Лукашенко подписал декрет № 2, направленный на корректировку ряда правовых актов главы государства, сообщает пресс-служба президента.

Фото из архива пресс-службы президента

В соответствии с документом предусматривается, в частности, исключение некоторых положений из декрета № 28 от 17 декабря 2002 года «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий».

Из него исключаются положения о ведении Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, оптовую, розничную торговлю табачными изделиями. Подтвердить наличие у субъекта хозяйствования лицензии с 1 июля 2020 года можно при обращении через интернет к Единому реестру лицензий.

Декретом обеспечивается также приведение нормативных предписаний по вопросам оборота электронных систем курения и систем для потребления табака в соответствие с положениями Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающими ответственность за продажу таких систем несовершеннолетним.

Одно из изменений, предусмотренных декретом, касается юридических лиц, имеющих право на выдачу микрозаймов под залог движимого имущества. Им предоставлена возможность в случае невозврата микрозайма в срок самостоятельно обращать взыскание на обеспеченное обязательством имущество, если сумма его оценки не превышает 100 базовых величин.

Кроме того, из числа официальных печатных изданий исключается сборник «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь».

Такое решение принято «в связи с эффективным функционированием электронного официального опубликования правовых актов», говорится в сообщении.