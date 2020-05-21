«Если Лукашенко захватит власть на этих выборах, в Беларуси начнется партизанская война»

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По мнению блогера Сергея Тихановского, волна арестов оппонентов режима, которая прокатилась по стране, говорит о страхе власти.

Как отметил он в интервью DW, боится и сам глава государства, и вся его «вертикаль».

«Лукашенко привык работать со старой оппозицией, а тут увидел, что новый аполитичный пласт людей выражает свое мнение, свой протест. И он не знает, что им можно дать, чтобы успокоить. Ведь люди просто хотят, чтобы он ушел», — заявил блогер.

Он утверждает, что люди говорят о готовности бороться до конца и стоять насмерть.

«Мне кажется, если Лукашенко все равно захватит власть на этих выборах, это приведет к партизанской войне в Беларуси. Боюсь предположить, что будет в стране», — сказал Тихановский.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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