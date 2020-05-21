Караник о ситуации на станции «скорой» в Бобруйске: нарушений в доплатах выявлено не было

Нарушений в доплатах сотрудникам Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи выявлено не было, заявил 21 мая министр здравоохранения Владимир Караник узкому кругу журналистов после доклада у Александра Лукашенко 21 мая.

Караник прокомментировал ситуацию на станции скорой помощи в Бобруйске (Могилевская область), работники которой заявили, что в расчетных листках за апрель не увидели положенных по указу президента сумм доплат за работу с пациентами с COVID-19.

13 мая они отправили коллективное электронное обращение в Администрацию президента, в котором попросили объяснить, как конкретно должны начислять эти доплаты.

19 мая в Бобруйск приехала комиссия облисполкома, а 20 мая руководство станции скорой помощи попросило сотрудников собраться, чтобы объяснить, как рассчитывались надбавки.

Там же оказалась съемочная группа Белтелерадиокомпании, многие работники станции выразили свое недовольство. Кадры со скандалом, в который вылилось собрание, были распространены в телеграм-каналах.

Глава Минздрава утверждает, что нарушений в доплатах выявлено не было. Фрагменты его комментария были показаны в новостных выпусках телеканалов ОНТ и СТВ.

«Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено, будут даны либо разъяснения, или будет осуществлена доплата, — сказал Караник. — По той же бобруйской станции скорой помощи из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты получили за апрель 118 человек. Это те, кто действительно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было».

По словам чиновника, если такие нарушения есть, они будут рассмотрены: «Я посещаю медицинские учреждения. Посещая красные зоны, специально работникам задаю вопрос, получили ли они надбавку в том виде, как это предусмотрено указом президента. Начиная от санитарки и кончая заведующим отделением еще никто не сказал, что заплатили меньше, чем положено по указу».

Министр предположил, что вопрос порядка выплат, скорее, волнует сотрудников скорой медицинской помощи или диагностических служб, которые занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо функциональной и рентгенологической диагностикой.

«Здесь мы еще раз говорим о том, что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет не за те минуты, полчаса или час, которые они занимались этим больным, а за всю смену. Если таких смен в течение месяца было более 30%, полная оплата идет за весь месяц», — отметил чиновник.

Подписанный Александром Лукашенко 16 апреля указ № 131 предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также о тех, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.

Караник ранее говорил, что надбавка для медперсонала, работающего с инфицированными коронавирусом пациентами, в среднем составляет 600 рублей.