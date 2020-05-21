Команда Черечня собирается выставлять десятки пикетов по всей Беларуси

21 мая около Комаровского рынка в Минске прошел первый пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня. Его команда рассчитывает выставлять до 46 пикетов ежедневно по всей Беларуси.

«Мы планируем выставлять пикеты — порядка 46 ежедневно. Это также обходы квартир и плюс мы через интернет будем работать: сейчас у нас дорабатывается на нашем сайте блок по интеллектуальному голосованию, завтра-послезавтра он запустится, и, соответственно, мы будем через интернет тоже привлекать людей к голосованию», — заявил Черечень в комментарии БелаПАН о планах на кампанию.

По его словам, члены его команды «все бодры, глаза горят», он рассчитывает, «что результат будет достойный».

По оценке руководителя инициативной группы Черечня Николая Лысенкова, примерно за час на пикете собрали около 20 подписей.

Глава штаба сообщил БелаПАН, что оценивает этот пикет как пробный, а полноценно кампания начнется 22 мая. В частности, должны быть розданы удостоверения членов инициативной группы, в том числе нужно развезти их в регионы.

Лысенков пояснил, что сборщики подписей пока сделают акцент на сборе подписей в частных домах, так как это выглядит в условиях пандемии более безопасным: «одно дело, когда стоишь на крыльце, другое — в подъезде».

«В маленьких городах, в регионах, в Несвиже у нас завтра люди начинают собирать, в Кореличах, Барановичах, Слониме. У нас 1.200 человек в инициативной группе, даже если каждый среди своих близких соберет по 100 подписей, среди родителей, бабушек, дедушек — уже будет 100 тысяч», — отметил руководитель штаба. По его словам, динамика по сбору станет понятна через несколько дней.

Во время проведения пикета произошло несколько инцидентов. Так, пожилая женщина высказывалась в поддержку Александра Лукашенко и ругала участников пикета. Несколько молодых людей мешали вести фотосъемку журналисту. По факту последнего случая на место пикета приезжала милиция.