Беларусь выдала России четверых граждан

Власти Беларуси экстрадировали в РФ четверых граждан.

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В России их обвиняют в целом ряде преступлений:

краже группой лиц в особо крупном размере,

незаконной организации, проведении азартных игр,

создании преступного сообщества.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, «поскольку обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в розыск».

«Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами белорусской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, подчеркнули в ГП, российская сторона приняла решение удовлетворить запрос белорусских коллег об экстрадиции девяти лиц для уголовного преследования.