Беларусь выдала России четверых граждан
Власти Беларуси экстрадировали в РФ четверых граждан.
В России их обвиняют в целом ряде преступлений:
- краже группой лиц в особо крупном размере,
- незаконной организации, проведении азартных игр,
- создании преступного сообщества.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, «поскольку обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в розыск».
«Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами белорусской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче», — отметили в ведомстве.
В свою очередь, подчеркнули в ГП, российская сторона приняла решение удовлетворить запрос белорусских коллег об экстрадиции девяти лиц для уголовного преследования.