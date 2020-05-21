Беларусь выдала России четверых граждан

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Власти Беларуси экстрадировали в РФ четверых граждан.

Фото с сайта vesti.ru

В России их обвиняют в целом ряде преступлений:

  • краже группой лиц в особо крупном размере,
  • незаконной организации, проведении азартных игр,
  • создании преступного сообщества.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, «поскольку обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в розыск».

«Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами белорусской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, подчеркнули в ГП, российская сторона приняла решение удовлетворить запрос белорусских коллег об экстрадиции девяти лиц для уголовного преследования.
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Тэги: Беларусь-Россия

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