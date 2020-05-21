В Ганцевичах микроавтобус насмерть сбил велосипедиста — водитель с места ДТП скрылся

54-летний сельчанин скончался в результате наезда «Фольксвагена-Транспортера».

Смертельное ДТП произошло глубокой ночью 21 мая на выезде из Ганцевичах.

По информации региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель микроавтобуса «совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по правому краю проезжей части велосипедиста».

От полученных травм 54-летний житель деревни Ганцевичи скончался на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.

«Через несколько часов сотрудники ОГАИ обнаружили автомобиль в Ганцевичах на улице Молодежной, а сотрудники уголовного розыска задержали водителя на соседней улице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали 1,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха», — отметили в ГАИ.

По данному факту открыто уголовное производство.