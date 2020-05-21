В Беларуси к концу года может появиться единая онлайн-платформа для школьников

До конца текущего года в Беларуси планируется создать единую онлайн-платформу для обучения в школах.

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Говоря о разных подходах школ к дистанционному обучению в условиях эпидемии коронавируса COVID-19, министр образования Игорь Карпенко 21 мая в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, отметил, что этот вопрос нужно решать как раз путем создания единого онлайн-ресурса.

«Мы хотим до конца этого года платформу разработать, наши структуры приступили к этой работе. Нам поступили предложения и от ряда IT-компаний нашего Парка высоких технологий. Сейчас эта работа развернута на базе Национального института образования. Главный информационно-аналитический центр Министерства образования к этой работе подключился, и Академия последипломного образования. При этом мы не исключаем, что к этой тематике будут подключаться наши ведущие вузы, которые будут готовить по педагогическим профессиям», — рассказал чиновник.

По его словам, этой системой смогут воспользоваться большинство белорусских школьников.

Проведенное исследование показало, что доступ к широкополосному интернету и к тем гаджетам, которые необходимы, есть у 80% обучающихся, отметил Карпенко. Всего сейчас в белорусских школах обучается 1 млн 15 тысяч учащихся.

Также глава Минобразования подчеркнул, что учителя в финансовом плане ничего не потеряют от введения дистанционной формы обучения.

«Не потеряют. Мы отслеживаем этот вопрос не только потому, что тут у нас произошли такие изменения, и мы немножко в другом формате работаем. Мы еще отслеживаем, потому что с 1 января была внедрена новая система оплаты труда, и мы мониторим эту ситуацию», — сказал он.

Карпенко отметил, что все обращения учителей и работников сферы образования по этому вопросу не остаются без внимания. Также он напомнил, что глава государства поставил задачу к 2025 году выйти по заработной плате учителей на 100% от средней зарплаты по стране. Сегодня она составляет 80-82%.

Для стимулирования учителей, занятых на дистанционной работе, Минобразования предлагает использовать часы поддерживающих и факультативных занятий, которые не были полностью использованы из-за затянувшихся каникул.