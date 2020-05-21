Власть представила свою позицию по преследованию противников аккумуляторного завода

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды представило в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции письмо с разъяснением своей позиции относительно ситуации вокруг строительства аккумуляторного завода под Брестом и задержания активистов.

Как сообщает общественное объединение «Экодом», которое ранее проинформировало комитет о преследовании активистов в связи с реализацией ими экологических прав, на протяжении двух лет с начала общественной кампании против строительства аккумуляторного завода информировал Комитет по соблюдении Орхусской конвенции о случаях преследования активистов, реализующих свои права согласно конвенции.

Орхусская конвенция, стороной которой является Беларусь, предусматривает право общественности на участие в принятии экологических решений, в том числе право на участие на самом раннем этапе. Документ также предусматривает запрет преследования активистов, осуществляющих экологические права. Органом, ответственным за соблюдение Беларусью Орхусской конвенции, является Минприроды.

По информации «Экодома», Минприроды в представленной комитету позиции комментирует три вопроса: строительство аккумуляторного завода, участие общественности, задержания активистов.

В частности министерство сообщило, что вопрос строительства завода находится на контроле главы государства и руководства заинтересованных ведомств. Под государственный контроль взято соблюдение предприятием всех требований экологического законодательства. На данный момент действует распоряжение о приостановке строительства завода. При осуществлении приемки в эксплуатацию будет проверено выполнение в полном объеме проектных решений.

Минприроды обратило внимание комитета на то, что жителям Бреста и Брестского района «предоставлены широкие возможности для высказывания своей позиции по вопросу строительства аккумуляторного завода», а также созданы условия для получения, обмена и обсуждения экологически значимой информации, которыми пользуются активисты.

В министерстве подчеркивают, что с учетом общественного интереса к строительству аккумуляторного завода особое внимание на самом высоком уровне уделяется встречам с инициативными группами, жителями региона, в том числе выступающими против строительства этого завода, информационно-разъяснительной работе. Проведено более 80 мероприятий с участием более 3 тыс. человек, исполкомы рассмотрели 474 обращения, Минприроды ответило на 602 письма граждан по вопросам строительства завода.

По мнению министерства, «кормление голубей» каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте является «протестной площадкой активистов, которая нарушает положения белорусского законодательства, регулирующего порядок проведения массовых мероприятий».

Минприроды заявляет, что принятые в отношении задержанных или оштрафованных активистов административные меры связаны не с теми тезисами, которые они декларируют в части строительства завода, и не с ограничением прав общественности на доступ к информации и участию общественности в принятии экологически значимых решений, а связаны только с нарушением ими законодательства о массовых мероприятиях.

Отмечается, что «деятельность ряда активистов выходит за рамки экологической и приобретает окрас политической и является деструктивной по отношению к поступательному процессу консолидации усилий государственных органов и общественности на пути решения экологических проблем».

В мае «Экодом» обратился к властям с просьбой прекратить преследование противников аккумуляторного завода. Соответствующее обращение к Минприроды, МВД, УВД Брестского облисполкома и председателю Брестского горисполкома размещено на сайте организации.

По данным «Экодома», с 2018 года по 18 мая 2020 года общая сумма назначенных противникам аккумуляторного завода штрафов составила 44.821,5 рубля, общее количество суток ареста — 130, было задержано примерно 67 активистов.