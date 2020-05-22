Холодные воздушные массы с севера Европы окутали Беларусь

В пятницу, 22 мая, погоду на территории Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и холодные воздушные массы, поступающие с северной части Европы.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода.

Дожди ожидаются в большинстве районов. Температура воздуха в регионах: