Холодные воздушные массы с севера Европы окутали Беларусь
В пятницу, 22 мая, погоду на территории Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и холодные воздушные массы, поступающие с северной части Европы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода.
Дожди ожидаются в большинстве районов. Температура воздуха в регионах:
- Брест +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск +9..+11°C (вероятность осадков 70-80%).