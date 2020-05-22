Холодные воздушные массы с севера Европы окутали Беларусь

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В пятницу, 22 мая, погоду на территории Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и холодные воздушные массы, поступающие с северной части Европы.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода.

Дожди ожидаются в большинстве районов. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +8..+10°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +9..+11°C (вероятность осадков 70-80%).
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Тэги: погода

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