Видеофакт. Ночью в Минске произошло крупное ДТП

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Сегодня ночью на юго-западе столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации представителя ГАИ Московского района Любови Трепашко, авария произошла около двух часов ночи.

В ходе разбирательства 23-летний водитель пояснил, что ехал на «Фольксвагене» по улице Голубева. Напротив дома № 22 по проспекту газеты «Правда» почувствовал недомогание, в результате чего потерял управление автомобилем.

 

 

«Фольксваген» врезался в припаркованный «Пежо», который «поцеловал» авто аналогичной марки.

Но и этим не закончилось. «Пежо» отбросило на «Ситроен», который в свою очередь — на «Ладу».

В результате аварии травмы получил 20-летний пассажир «Фольксвагена».

 
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Тэги: ДТП Персона: Любовь Трепашко Город: Минск

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