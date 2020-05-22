МВФ и Украина предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов

/ Новости Украины
Просмотров: 118

Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млдр долларов.

Новое сотрудничество рассчитано на полтора года.

Как пишет РБК-Украина, 21 мая группа сотрудников МВФ завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями.

«Новый stand-by с запрашиваемым доступом в размере 5 млрд долларов будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19… Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится», — говорится в заявлении МВФ.

Предварительное соглашение еще должно пройти процедуру утверждения руководством и Исполнительным советом МВФ.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МВФ Украина

Другие материалы на эту тему:

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Саакашвили станет вице-премьером правительства Украины

Саакашвили станет вице-премьером правительства Украины

Наши на карантине. Украина. «В Киеве выделяешься, заходя в магазин без маски»

Наши на карантине. Украина. «В Киеве выделяешься, заходя в магазин без маски»

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем