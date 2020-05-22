Новые данные по COVID-19: в мире уже умерло почти 333 тысячи человек

Университет Джонса Хопкинса опубликовал свежие данные по пандемии коронавируса в мире.

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Всего заразившихся уже насчитывается 5 102 573 человек. «Лидерами» являются следующие страны:

США — 1 577 287; Россия — 317 554; Бразилия — 310 087; Великобритания — 252 246; Испания — 233 037.

Пятерка стран с наибольшим количеством летальных исходов (всего в мире умерло 332 924 пациента) выглядит так: