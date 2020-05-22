Новые данные по COVID-19: в мире уже умерло почти 333 тысячи человек

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Университет Джонса Хопкинса опубликовал свежие данные по пандемии коронавируса в мире.

Фото pixabay.com

Всего заразившихся уже насчитывается 5 102 573 человек. «Лидерами» являются следующие страны:

  1. США — 1 577 287;
  2. Россия — 317 554;
  3. Бразилия — 310 087;
  4. Великобритания — 252 246;
  5. Испания — 233 037.

Пятерка стран с наибольшим количеством летальных исходов (всего в мире умерло 332 924 пациента) выглядит так:

  1. США — 94 702;
  2. Великобритания — 36 124;
  3. Италия — 32 486;
  4. Франция — 28 218;
  5. Испания — 27 940.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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