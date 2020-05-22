Новые данные по COVID-19: в мире уже умерло почти 333 тысячи человек
Университет Джонса Хопкинса опубликовал свежие данные по пандемии коронавируса в мире.
Всего заразившихся уже насчитывается 5 102 573 человек. «Лидерами» являются следующие страны:
- США — 1 577 287;
- Россия — 317 554;
- Бразилия — 310 087;
- Великобритания — 252 246;
- Испания — 233 037.
Пятерка стран с наибольшим количеством летальных исходов (всего в мире умерло 332 924 пациента) выглядит так:
- США — 94 702;
- Великобритания — 36 124;
- Италия — 32 486;
- Франция — 28 218;
- Испания — 27 940.