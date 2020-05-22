Министр образования: школы и родители сами решат с форматом выпускных

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Минобразования предлагает школам и родителям самим определиться, проводить ли и в каком формате выпускные вечера в этом году.

Как заявил министр образования Игорь Карпенко 21 мая в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ , позиция ведомства по этому вопросу четкая и ясная: в первую очередь должны состояться торжественные вручения аттестатов и свидетельств.

«Вот это надо сделать. А как вы будете проводить: на улице, в актовом зале с рассадкой в шахматном порядке или как-то по-другому, что вы будете делать дальше, в платьях вечерних или в джинсах вы придете, определяйтесь, товарищи родители, учителя, конкретные школы, учащиеся, самостоятельно. Что бы я сегодня ни посоветовал, найдется масса критиков, которые скажут, что не так думают, не так делают», — сказал Карпенко.

При этом чиновник не поддерживает пышное празднование выпуска из школы. «Меня всегда удивляло даже в былые времена, когда напрягали всех этих родителей коллективным принятием решений. Многие не согласны, бухтят, но вместе с тем деньги выделяют. И начинается: лимузин, рестораны и так далее. Ну, давайте скажем откровенно, а что великого эти дети еще сделали? Они только закончили школу всего-навсего. Причем все по-разному: кто-то хорошо, кто-то хуже», — пояснил свою позицию министр.

Он также сообщил, что республиканский последний звонок, который в этом году планировали провести в Бобруйске (Могилевская область), отменен.

По словам Карпенко, 11-е классы в 2020 году оканчивают 52,5 тысячи школьников. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Из 9-х классов выпускается более 76 тысяч учащихся. В нынешнюю вступительную кампанию в вузы планируется принять 27 тысяч студентов на бюджет и примерно 28 тысяч — на платное обучение.

«Конкурс будет, ведь надо понимать, что на эти места будут претендовать и выпускники прошлых лет, не поступавших ранее», — обратил внимание чиновник.