«Трезвых в машине не было». Новые подробности жуткого ДТП на трассе М1

Следствие сообщило некоторые новые подробности жуткой аварии на трассе М1, в результате которой погибли шесть человек.

По словам официального представителя СК Юлии Гончаровой, все погибшие находились в нетрезвом состоянии (среди них были три несовершеннолетние девушки [по некоторым данным, ранее появившихся в сети — 14, 15 и 16 лет]).

В эфире программы «Причины и следствие» было отмечено, что изначально в машине находилось восемь человек. Сначала вышел один, а затем (за несколько минут до аварии) еще один молодой человек.

Отмечается, что водитель в 2018-м был лишен прав за пьянство за рулем.

Трагедия произошла на автомагистрали М1 в Борисовском районе. Примерно в 20:15 17 мая «Рено» выскочил на встречную полосу, где по касательной задел автомобиль «Джили», после чего его отбросило под грузовой автопоезд.