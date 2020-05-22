Лукашенко займется сегодня оборонкой

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Александр Лукашенко рассмотрит сегодня некоторые вопросы оборонной промышленности.

Это произойдет в ходе его посещения НПООО «ОКБ ТСП», основными направлениями деятельности которого являются:

  • глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники;
  • проведение научно-технических и военно-научных исследований;
  • разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения;
  • разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
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Тэги: ВПК оборонка Персона: Александр Лукашенко

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