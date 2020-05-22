Лукашенко займется сегодня оборонкой
Александр Лукашенко рассмотрит сегодня некоторые вопросы оборонной промышленности.
Это произойдет в ходе его посещения НПООО «ОКБ ТСП», основными направлениями деятельности которого являются:
- глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники;
- проведение научно-технических и военно-научных исследований;
- разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения;
- разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.